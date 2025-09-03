Відновлення «Охматдиту» у Києві: оновлюють фасади, приміщення та інженерні мережі

У Києві триває відновлення «Охматдиту».

У столиці триває капітальний ремонт сучасного корпусу НДСЛ «Охматдит», пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ. Роботи охоплюють фасади, внутрішні приміщення та інженерні системи, аби створити безпечний і комфортний простір для маленьких пацієнтів, звітують у Міністерстві охорони здоров'я.

Фасадні роботи: демонтовано понад 2 260 м кв. старого облицювання, встановлено 1 300 м кв. нових кронштейнів, утеплено та облаштовано 1 090 м кв. каркасу, укладено 650 м кв. плитки, прокладено 110 м кабелю для освітлення.

Внутрішнє оновлення: у блоці В замінено понад 1 400 м кв. стель, оновлено гіпсокартон, герметизовано понад 3 500 м стиків. Встановлено 169 світильників, виконуються малярні роботи.

Оновлення вікон і приміщень: змонтовано 15 нових віконних блоків і дверей, додатково встановлено 8 дублюючих вікон, облаштовуються відкоси.

Блок Д: триває демонтаж старих конструкцій і ремонт стін, стель та відкосів, замінюють радіатори, двері та інженерні мережі.

Інженерні системи: оновлюють водопостачання й опалення, завершено монтаж вентиляції, систем пожежної безпеки та слабострумових мереж у відремонтованих приміщеннях блоку В.

Для продовження робіт вже доставлено необхідні матеріали — підсистему для фасаду, плитку, вікна, двері та облицювання. Щодня на об’єкті працює близько 30 будівельників.

