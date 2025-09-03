Практика судов
Налоговая обнаружила нереалистично низкие доходы в заведениях общественного питания

23:50, 3 сентября 2025
По данным ГНС, некоторые рестораторы указывают наличные расчеты на уровне до 5% от общей выручки.
Государственная налоговая служба выявила, что отдельные заведения общественного питания декларируют экономически необоснованные выручки, которые в некоторых случаях не превышают 50 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщила пресс-служба ГНС по результатам анализа деятельности ресторанов, кафе и баров.

По заключению налоговой, такие низкие показатели доходов не соответствуют реальным расходам, необходимым для функционирования даже небольшого заведения. Например, минимальный штат из трех работников – повара, официанта и бармена – предусматривает выплату заработной платы не менее 8 тысяч гривен каждому в соответствии с действующим законодательством. Кроме этого, владельцы заведений несут дополнительные расходы, в частности на:

  • приобретение лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками;
  • содержание помещения;
  • закупку продуктов;
  • покрытие других операционных расходов;
  • уплату налогов.

Налоговая служба также отметила, что некоторые рестораторы декларируют исключительно безналичные операции или указывают наличные расчеты на уровне до 5% от общей выручки. Такие показатели свидетельствуют о несоответствии задекларированных доходов реальным условиям ведения бизнеса, ведь при таких объемах выручки заведение не смогло бы функционировать.

Подобная практика не только наносит ущерб государственному бюджету, но и создает риски для самих предпринимателей, поскольку заведения с подозрительно низкими доходами попадают под усиленный контроль ГНС. Налоговая служба призвала рестораторов добросовестно соблюдать нормы налогового законодательства и проводить все расчетные операции через регистраторы расчетных операций в полном объеме.

ГНС подчеркнула, что налоговый контроль осуществляется с учетом решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о моратории на безосновательные проверки бизнеса. Проверки проводятся исключительно на основе риск-ориентированного подхода и при наличии высокой степени риска нарушений.

