Податкова виявила нереалістично низькі доходи в закладах громадського харчування

Державна податкова служба виявила, що окремі заклади громадського харчування декларують економічно необґрунтовані виторги, які в деяких випадках не перевищують 50 тисяч гривень на місяць. Про це повідомила пресслужба ДПС за результатами аналізу діяльності ресторанів, кафе та барів.

За висновками податкової, такі низькі показники доходів не відповідають реальним витратам, необхідним для функціонування навіть невеликого закладу. Наприклад, мінімальний штат із трьох працівників – кухаря, офіціанта та бармена – передбачає виплату заробітної плати не менше 8 тисяч гривень кожному відповідно до чинного законодавства. Окрім цього, власники закладів несуть додаткові витрати, зокрема на:

придбання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями;

утримання приміщення;

закупівлю продуктів;

покриття інших операційних витрат;

сплату податків.

Податкова служба також зазначила, що деякі ресторатори декларують виключно безготівкові операції або вказують готівкові розрахунки на рівні до 5% від загального виторгу. Такі показники свідчать про невідповідність задекларованих доходів реальним умовам ведення бізнесу, адже за таких обсягів виручки заклад не зміг би функціонувати.

Подібна практика не лише завдає шкоди державному бюджету, а й створює ризики для самих підприємців, оскільки заклади з підозріло низькими доходами потрапляють під посилений контроль ДПС. Податкова служба закликала рестораторів сумлінно дотримуватися норм податкового законодавства та проводити всі розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій у повному обсязі.

ДПС підкреслила, що податковий контроль здійснюється з урахуванням рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо мораторію на безпідставні перевірки бізнесу. Перевірки проводяться виключно на основі ризик-орієнтованого підходу та за наявності високого ступеня ризику порушень.

