Кабмин ввел обмен налоговой информацией о физических лицах через ИАС «LOGICA»

21:23, 3 сентября 2025
Отныне органы местного самоуправления будут получать не только данные о юридических лицах, но и информацию о состоянии расчетов с бюджетом физических лиц – плательщиков налогов.
Фото: dtkt.ua
Кабинет Министров Украины 3 сентября принял постановление, которое совершенствует порядок обмена информацией между налоговыми органами и органами местного самоуправления через информационно-аналитическую систему управления планированием и исполнением местных бюджетов «LOGICA». Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Теперь органы местного самоуправления будут получать не только данные о юридических лицах, но и информацию о состоянии расчетов с бюджетом физических лиц – плательщиков налогов.

Кроме того, документ уточняет перечень данных, которые местные советы подают в систему «LOGICA», в частности информацию о ставках арендной платы.

Это нововведение даст территориальным общинам больше инструментов для эффективного планирования и контроля поступлений в местные бюджеты.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

