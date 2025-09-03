Практика судів
Кабмін запровадив обмін податковою інформацією про фізичних осіб через ІАС «LOGICA»

21:23, 3 вересня 2025
Відтепер органи місцевого самоврядування отримуватимуть не лише дані про юридичних осіб, а й інформацію про стан розрахунків з бюджетом фізичних осіб – платників податків.
Кабінет Міністрів України 3 вересня ухвалив постанову, яка вдосконалює порядок обміну інформацією між податковими органами та органами місцевого самоврядування через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA». Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Відтепер органи місцевого самоврядування отримуватимуть не лише дані про юридичних осіб, а й інформацію про стан розрахунків з бюджетом фізичних осіб – платників податків.

Також документ уточнює перелік даних, які місцеві ради подають до системи «LOGICA», зокрема інформацію про ставки орендної плати.

Це нововведення дасть територіальним громадам більше інструментів для ефективного планування та контролю надходжень до місцевих бюджетів.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

