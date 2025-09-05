Световой меч Дарта Вейдера продали за рекордные 150 миллионов гривен

Культовое оружие из «Звездных войн» стало звездой торгов в Лос-Анджелесе.

Культовый световой меч Дарта Вейдера из фильмов «Звездные войны» был продан на аукционе за 150,38 миллиона гривен (3,65 миллиона долларов США). Об этом сообщило издание ABC News.

Этот дуэльный реквизит, который появлялся в фильмах «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» (1980) и «Звездные войны: Возвращение джедая» (1983), стал частью аукциона, организованного компанией Propstore, специализирующейся на коллекционных предметах и памятных вещах из кинематографа. Торги состоялись в рамках мероприятия «Аукцион памятных вещей развлечений: Лос-Анджелес, лето 2025».

Среди других лотов аукциона были кнут Индианы Джонса и костюм Майкла Китона из фильма «Бэтмен». Начальная ставка за световой меч составляла 20,6 миллиона гривен (500 тысяч долларов), а самая высокая заочная ставка перед началом торгов достигла 49,44 миллиона гривен (1,2 миллиона долларов), по данным Propstore.

«Это ключевой дуэльный реквизит, созданный для персонажа Дарта Вейдера в фильмах «Империя» и «Возвращение джедая». Его использовали актер Дэвид Прауз и каскадер Боб Андерсон. Этот предмет активно применялся во время съемок обоих фильмов и является одним из самых выдающихся кинореквизитов оригинальной трилогии «Звездных войн», — отмечается в описании лота.

Световой меч с красным лазером, ставший культовым благодаря трилогии Джорджа Лукаса, имеет видимые следы использования: срезанный верхний кожух, трещины, сколы краски и царапины, свидетельствующие о его активном применении в боевых сценах. В частности, этот реквизит использовался в легендарной сцене «Я твой отец», где Дарт Вейдер отрезает руку Люку Скайвокеру, а также в других ключевых моментах галактических сражений между Вейдером и Скайвокер.

