Світловий меч Дарта Вейдера продали за рекордні 150 мільйонів гривень

Культове знаряддя з «Зоряних війн» стало зіркою торгів у Лос-Анджелесі.

Культовий світловий меч Дарта Вейдера з фільмів «Зоряні війни» був проданий на аукціоні за 150,38 мільйона гривень (3,65 мільйона доларів США). Про це повідомило видання ABC News.

Цей дуельний реквізит, який з’являвся у стрічках «Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь» (1980) та «Зоряні війни: Повернення джедая» (1983), став частиною аукціону, організованого компанією Propstore, що спеціалізується на колекційних предметах і пам’ятних речах із кінематографа. Торги відбулися в рамках події «Аукціон пам’ятних речей розваг: Лос-Анджелес, літо 2025».

Серед інших лотів аукціону були батіг Індіани Джонса та костюм Майкла Кітона з фільму «Бетмен». Початкова ставка за світловий меч становила 20,6 мільйона гривень (500 тисяч доларів), а найвища заочна ставка перед початком торгів досягла 49,44 мільйона гривень (1,2 мільйона доларів), за даними Propstore.

«Це ключовий дуельний реквізит, створений для персонажа Дарта Вейдера у фільмах «Імперія» та «Повернення джедая». Його використовували актор Девід Прауз і каскадер Боб Андерсон. Цей предмет активно застосовувався під час зйомок обох фільмів і є одним із найвизначніших кінореквізитів оригінальної трилогії «Зоряних війн», – зазначається в описі лота.

Світловий меч із червоним лазером, що став культовим завдяки трилогії Джорджа Лукаса, має видимі сліди використання: зрізаний верхній кожух, тріщини, відколи фарби та подряпини, що свідчать про його активне застосування в бойових сценах. Зокрема, цей реквізит використовувався в легендарній сцені «Я твій батько», де Дарт Вейдер відрізає руку Люку Скайвокеру, а також у інших ключових моментах галактичних битв між Вейдером і Скайвокером.

