В Житомире врача-хирурга подозревают в халатности, из-за которой умер пациент

Хирург провел операцию без необходимой онкологической консультации и обследований, что привело к ухудшению состояния пациента и его смерти.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области врачу-хирургу областной больницы сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть пациента, сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в мае 2023 года в областную больницу госпитализирован пациент с жалобами на существенное ухудшение здоровья.

В связи с подозрением на онкологическое заболевание, у пациента была взята биопсия. В свою очередь, эта процедура нуждалась в дополнительных исследованиях и консультациях онколога, однако хирургом таких мер осуществлено не было.

Уже в конце мая 2023 года хирург, без соответствующей онкологической консультации и дополнительных обследований, провел операцию, после которой состояние больного резко ухудшилось, что обусловило необходимость последующих неотложных хирургических вмешательств, однако спасти жизнь пациента не удалось.

Согласно выводам патологоанатомического исследования и судебно-медицинской экспертизы, подозрение на онкологическое заболевание не подтвердилось.

Эксперты установили, что проведенное хирургическое вмешательство было необоснованным, а своевременная консультация онколога и дополнительные методы диагностики могли бы предотвратить неправильный диагноз и трагические последствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.