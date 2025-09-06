У Житомирі лікаря-хірурга підозрюють у недбалості, через яку помер пацієнт

Хірург провів операцію без необхідної онкологічної консультації та обстежень, що призвело до погіршення стану пацієнта і його смерті.

На Житомирщині лікарю-хірургу обласної лікарні повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвели до смерті пацієнта, повідомили в обласній прокуратурі.

Встановлено, що у травні 2023 року до обласної лікарні був госпіталізований пацієнт зі скаргами на суттєве погіршення здоров’я.

У зв’язку з підозрою на онкологічне захворювання, у пацієнта взяли біопсію. В свою чергу, ця процедура потребувала додаткових досліджень та консультації онколога, однак хірургом таких заходів здійснено не було.

Вже наприкінці травня 2023 року хірург, без відповідної онкологічної консультації та додаткових обстежень, провів операцію, після якої стан хворого різко погіршився, що зумовило необхідність наступних невідкладних хірургічних втручань, однак, врятувати життя пацієнта не вдалося.

Згідно з висновками патолого-анатомічного дослідження та судово-медичної експертизи, підозра на онкологічне захворювання не підтвердилась.

Експерти встановили, що проведене хірургічне втручання було необґрунтованим, а своєчасна консультація онколога та додаткові методи діагностики могли б запобігти встановленню неправильного діагнозу та трагічним наслідкам.

