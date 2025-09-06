Практика судів
  1. В Україні

У Житомирі лікаря-хірурга підозрюють у недбалості, через яку помер пацієнт

19:43, 6 вересня 2025
Хірург провів операцію без необхідної онкологічної консультації та обстежень, що призвело до погіршення стану пацієнта і його смерті.
У Житомирі лікаря-хірурга підозрюють у недбалості, через яку помер пацієнт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Житомирщині лікарю-хірургу обласної лікарні повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвели до смерті пацієнта, повідомили в обласній прокуратурі.

Встановлено, що у травні 2023 року до обласної лікарні був госпіталізований пацієнт зі скаргами на суттєве погіршення здоров’я.

У зв’язку з підозрою на онкологічне захворювання, у пацієнта взяли біопсію. В свою чергу, ця процедура потребувала додаткових досліджень та консультації онколога, однак хірургом таких заходів здійснено не було.

Вже наприкінці травня 2023 року хірург, без відповідної онкологічної консультації та додаткових обстежень, провів операцію, після якої стан хворого різко погіршився, що зумовило необхідність наступних невідкладних хірургічних втручань, однак, врятувати життя пацієнта не вдалося.

Згідно з висновками патолого-анатомічного дослідження та судово-медичної експертизи, підозра на онкологічне захворювання не підтвердилась.

Експерти встановили, що проведене хірургічне втручання було необґрунтованим, а своєчасна консультація онколога та додаткові методи діагностики могли б запобігти встановленню неправильного діагнозу та трагічним наслідкам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Житомир лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ті, хто вклав гроші в криптоактиви, але не можуть це довести, зможуть одноразово показати державі ці криптоактиви і так їх легалізувати – Гетманцев про законопроект 10225-д

Порядок оподаткування криптоактивів пропонують зробити за зразком оподаткування для цінних паперів, тобто оподатковуватися буде прибуток, а не загальний дохід від операцій з криптоактивами.

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Етична рада може у будь-який момент припинити свою діяльність – іноземні експерти склали повноваження

У складі Етичної ради залишилося лише четверо правників, однак лише одна з них представляє іноземних експертів.

Зображали з головою півня, побили, вкрали iPhone та відвезли до ТЦК – суд визнав незаконними дії поліції під час рейду в гей-клубі на День жалоби

Голосіївський райсуд Києва навіть постановив окрему ухвалу за наслідками затримання відвідувачів столичного гей-клубу.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва