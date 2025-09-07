Возле границы со Словакией задержали «экономного» мужчину – что произошло

На Закарпатье задержали мужчину, который пытался перейти границу со Словакией пешком.

Пограничники отдела «Соломоново» Чопского отряда задержали в 200 метрах от границы со Словакией 64-летнего жителя Днепропетровской области. Мужчина был без документов.

Нарушитель объяснил, что приехал в Чоп на отдых, где имеет дом, и хотел навестить знакомого в Словакии. Чтобы сэкономить, он решил перейти границу пешком в обход пунктов пропуска.

Правонарушителя остановил пограничный наряд. Его доставили в подразделение для установления личности и составления админпротокола.

За незаконную попытку пересечения госграницы мужчина будет отвечать по ст. 204-1 КоАП. Окончательное решение примет суд.

