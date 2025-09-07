Поблизу кордону зі Словаччиною затримали «заощадливого» чоловіка – що сталося

Прикордонники відділу «Соломоново» Чопського загону затримали за 200 метрів від кордону зі Словаччиною 64-річного жителя Дніпропетровської області. Чоловік був без документів.
Правопорушник пояснив, що приїхав у Чоп на відпочинок, де має будинок, і хотів навідатися до знайомого у Словаччині. Щоб заощадити, він вирішив перейти кордон пішки поза пунктами пропуску.
Порушника зупинив прикордонний наряд. Його доставили у підрозділ для встановлення особи та складання адмінпротоколу.
За незаконну спробу перетину держкордону чоловік відповідатиме за ст. 204-1 КУпАП. Остаточне рішення ухвалить суд.
