В Киеве военный на служебном авто столкнулся с другой машиной, есть погибшие — фото

13:28, 8 сентября 2025
Штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.
В Киеве 8 сентября военный на служебном авто выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной, в результате чего погибли 2 человека, в том числе полицейский. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

«Сотрудники ГБР начали уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб правоохранитель», — заявили в Бюро.

Инцидент произошел около 05:50 на ул. Елены Телиги.

Отмечается, что штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим авто, в котором находился рядовой полиции. От полученных травм водитель и пассажир — полицейский погибли на месте происшествия.

«Водитель служебного авто получил телесные повреждения. На место аварии прибыли следователи ГБР, назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП», — сообщили в Бюро.

В ГБР добавили, что уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека).

Ранее в Киеве произошло ужасное ДТП - на Харьковском шоссе 24-летний водитель на скорости вылетел на встречную полосу.

