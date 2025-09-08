В Тернопольской области мужчина носил с собой гранату — ему грозит до семи лет лишения свободы

Полицейские обнаружили у 48-летнего мужчины гранату с запалом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области полицейские обнаружили у 48-летнего жителя Борщевской общины гранату с запалом. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел во время проверки документов. В ходе поверхностного осмотра правоохранители нашли у мужчины предмет, похожий на гранату, и запал к ней.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Опасные предметы изъяли и направили на экспертизу. Полицейские выясняют происхождение боеприпаса.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). В настоящее время решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

В полиции напоминают: тот, кто добровольно сдает оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества в органы власти, освобождается от уголовной ответственности. Во время военного положения закон позволяет легализовать оружие для хранения на законных основаниях.

Лица, которые владеют огнестрельным оружием или нашли его и хотят хранить легально, должны позвонить на линию 102 и обратиться в ближайшее отделение полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.