На Тернопільщині чоловік носив із собою гранату — йому загрожує до семи років позбавлення волі

Поліцейські виявили у 48-річного чоловіка гранату із запалом.

На Тернопільщині поліцейські виявили у 48-річного жителя Борщівської громади гранату із запалом. Чоловікові може загрожувати до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався під час перевірки документів. У ході поверхневого огляду правоохоронці знайшли у чоловіка предмет, схожий на гранату, та запал до неї.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Небезпечні предмети вилучили та направили на експертизу. Поліцейські з’ясовують походження боєприпасу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру.

У поліції нагадують: той, хто добровільно здає зброю, боєприпаси чи вибухові речовини до органів влади, звільняється від кримінальної відповідальності. Під час воєнного стану закон дозволяє легалізувати зброю для зберігання на законних підставах.

Особи, які володіють вогнепальною зброєю або знайшли її і хочуть зберігати легально, повинні зателефонувати на лінію 102 та звернутися до найближчого відділу поліції.

