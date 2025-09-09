Запуск банка остается приоритетной целью Укрпочты, — Игорь Смелянский

Игорь Смелянский заявил, что Укрпочта сильно отстала от других стран по показателю соответствия бизнес-модели из-за того, что еще не запустила банк финансовой инклюзии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский отметил, что запуск банка финансовой инклюзии остается приоритетной целью и задачей национального почтового оператора. Об этом он сообщил по итогам оценки «Укрпочты» на Всемирном почтовом конгрессе в Дубае.

По его словам, компания находится в числе лидеров по большинству показателей, но сильно отстает от других стран по показателю соответствия бизнес-модели — лишь 21 из 100 баллов, хотя это и выше, чем 9,9 балла в прошлом году.

«А все потому, что мы еще не запустили банк финансовой инклюзии — и именно из-за этого отстаем от 87 почт мира, которые уже это сделали. Это не мои слова — это выводы специалистов ВПС (Всемирного почтового союза). На конгрессе Почта Индии показала, что ее банк уже имеет 121 миллион клиентов. Почта Италии владеет до 80% всех депозитов страны», — отметил Смелянский.

Гендиректор «Укрпочты» подчеркнул, что на конгрессе в Дубае компания впервые получила награду Rising Star Award («Восходящая звезда») за самый быстрый прогресс по Индексу развития почтовой связи (2IPD).

Также он отметил, что по надежности показатель вырос с 82,6 до 91 балла благодаря своевременной доставке 90%, которая в последние месяцы увеличилась до 98%, и запуску 24 автоматизированных сортировочных центров.

Кроме того, Смелянский добавил, что показатель географии доставки «Укрпочты» поднялся с 31,6 до 87,9 балла благодаря охвату 100% территории Украины, включая прифронтовые районы, и 192 стран для экспорта. Показатель устойчивости бизнес-модели вырос с 78,1 до 85,4 балла за счет развития мобильной инфраструктуры, спутниковой связи и диверсификации автопарка.

Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.