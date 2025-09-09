Практика судів
Запуск банку залишається пріоритетною ціллю Укрпошти, — Ігор Смілянський

13:51, 9 вересня 2025
Ігор Смілянський заявив, що Укрпошта сильно відстала від інших країн за показником відповідності бізнес-моделі через те, що ще не запустила банк фінансової інклюзії.
Запуск банку залишається пріоритетною ціллю Укрпошти, — Ігор Смілянський
Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський заявив, що запуск банку фінансової інклюзії залишається пріоритетною ціллю та завданням національного оператору зв’язку. Про це він заявив за результатами оцінки «Укрпошти» на Всесвітньому поштовому конгресі в Дубаї.

За його словами, компанія у лідерах по більшості показників, але сильно відстала від інших країн за показником відповідності бізнес-моделі – лише 21 зі 100 балів, хоча це й більше 9,9 балів, які були торік.

«А все тому, що ми ще не запустили банк фінансової інклюзії — і саме через це відстаємо від 87 пошт світу, які вже це зробили. Це не мої слова — це висновки фахівців ВПС (Всесвітньої поштової спілки). На конгресі Пошта Індії показала, що її банк уже має 121 мільйон клієнтів. Пошта Італії володіє до 80% усіх депозитів країни», – зазначив Смілянський.

Гендиректор «Укрпошти» підкреслив, що на конгресі в Дубаї компанія вперше отримала нагороду Rising Star Award («Зірка, що сходить») за найшвидший прогрес за Індексом розвитку поштового зв’язку (2IPD).

Також він наголосив, що за надійністю показник зріс із 82,6 до 91 балу завдяки показнику своєчасної доставки 90%, який в останні місяці зріс до 98%, та запуску 24 автоматизованих сортувальних центрів.

Ще Смілянський додав, що показник географії доставки «Укрпошти» підскочив з 31,6 до 87,9 балу завдяки покриттю 100% території України, включно з прифронтовими територіями, та 192 країн для експорту, а показник стійкість бізнес-моделі зріс з 78,1 до 85,4 балу через розвиток мобільної інфраструктури, супутникового зв’язку та диверсифікації автопарку.

Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

