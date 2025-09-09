В Одесской области в фуре с товаром нашли троих уклонистов — за «путешествие» в Молдову они заплатили $48 тысяч

Организаторы схемы погрузили в грузовик товар в Одессе, а троих мужчин спрятали под тентовым накрытием позади кабины.

В Одесской области пограничники в опломбованной фуре обнаружили трех военнообязанных мужчин из Сумской области. Они пытались незаконно выехать в Молдову. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Организатора переправы «клиенты» нашли через телеграм-канал. Он пообещал беспрепятственный проезд через пункт пропуска за 16 тысяч долларов с каждого. Один из мужчин перевел 8 тысяч на криптокошелек, другой отдал 5 тысяч наличными водителю перед выездом, остаток планировали заплатить после пересечения границы.

Схему реализовывали двое граждан Молдовы — 50 и 28 лет. Они загрузили в грузовик товар в Одессе, а трех уклонистов спрятали под тентовым покрытием позади кабины.

В приграничном селе автомобиль остановили. Во время обыска правоохранители изъяли фуру, мобильные телефоны, документы на груз, а также 5 тыс. долларов, 500 евро и 10 тысяч гривен наличными.

Посредникам сообщили о подозрении по ст. 332 УК Украины. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 757 тысяч гривен.

В отношении трех «клиентов» составлены протоколы об админправонарушении по ст. 204-1 КУоАП, дела направлены в суд.

