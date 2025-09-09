Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области в фуре с товаром нашли троих уклонистов — за «путешествие» в Молдову они заплатили $48 тысяч

16:47, 9 сентября 2025
Организаторы схемы погрузили в грузовик товар в Одессе, а троих мужчин спрятали под тентовым накрытием позади кабины.
В Одесской области в фуре с товаром нашли троих уклонистов — за «путешествие» в Молдову они заплатили $48 тысяч
Фото: ГПСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области пограничники в опломбованной фуре обнаружили трех военнообязанных мужчин из Сумской области. Они пытались незаконно выехать в Молдову. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Организатора переправы «клиенты» нашли через телеграм-канал. Он пообещал беспрепятственный проезд через пункт пропуска за 16 тысяч долларов с каждого. Один из мужчин перевел 8 тысяч на криптокошелек, другой отдал 5 тысяч наличными водителю перед выездом, остаток планировали заплатить после пересечения границы.

Схему реализовывали двое граждан Молдовы — 50 и 28 лет. Они загрузили в грузовик товар в Одессе, а трех уклонистов спрятали под тентовым покрытием позади кабины.

В приграничном селе автомобиль остановили. Во время обыска правоохранители изъяли фуру, мобильные телефоны, документы на груз, а также 5 тыс. долларов, 500 евро и 10 тысяч гривен наличными.

Посредникам сообщили о подозрении по ст. 332 УК Украины. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 757 тысяч гривен.

В отношении трех «клиентов» составлены протоколы об админправонарушении по ст. 204-1 КУоАП, дела направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пограничники Государственная пограничная служба мобилизация пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Печатать повестки смогут областные ТЦК – Кабмин принял постановление

Правительство решило ускорить процессы печати повесток.

Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду