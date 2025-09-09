На Одещині у фурі з товаром знайшли трьох ухилянтів — за «подорож» до Молдови вони заплатили $48 тисяч

Організатори схеми завантажили у вантажівку товар в Одесі, а трьох чоловіків сховали під тентовим накриттям позаду кабіни.

На Одещині прикордонники в опломбованій фурі виявили трьох військовозобов’язаних чоловіків із Сумської області. Вони намагалися незаконно виїхати до Молдови. Про це повідомляє Держприкодонслужба.

Організатора переправи «клієнти» знайшли через телеграм-канал. Він пообіцяв безперешкодний проїзд через пункт пропуску за 16 тисяч доларів з кожного. Один із чоловіків переказав 8 тисяч на криптогаманець, інший віддав 5 тисяч готівкою водієві перед виїздом, решту планували сплатити після перетину кордону.

Схему реалізовували двоє громадян Молдови — 50 та 28 років. Вони завантажили у вантажівку товар в Одесі, а трьох ухилянтів сховали під тентовим накриттям позаду кабіни.

У прикордонному селі автомобіль зупинили. Під час обшуку правоохоронці вилучили фуру, мобільні телефони, документи на вантаж, а також 5 тис. доларів, 500 євро та 10 тисяч гривень готівкою.

Пособникам повідомлено про підозру за ст. 332 КК України. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 757 тисяч гривень.

Щодо трьох «клієнтів» складено протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

