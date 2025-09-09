Практика судів
  1. В Україні

На Одещині у фурі з товаром знайшли трьох ухилянтів — за «подорож» до Молдови вони заплатили $48 тисяч

16:47, 9 вересня 2025
Організатори схеми завантажили у вантажівку товар в Одесі, а трьох чоловіків сховали під тентовим накриттям позаду кабіни.
На Одещині у фурі з товаром знайшли трьох ухилянтів — за «подорож» до Молдови вони заплатили $48 тисяч
Фото: ДПСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині прикордонники в опломбованій фурі виявили трьох військовозобов’язаних чоловіків із Сумської області. Вони намагалися незаконно виїхати до Молдови. Про це повідомляє Держприкодонслужба.

Організатора переправи «клієнти» знайшли через телеграм-канал. Він пообіцяв безперешкодний проїзд через пункт пропуску за 16 тисяч доларів з кожного. Один із чоловіків переказав 8 тисяч на криптогаманець, інший віддав 5 тисяч готівкою водієві перед виїздом, решту планували сплатити після перетину кордону.

Схему реалізовували двоє громадян Молдови — 50 та 28 років. Вони завантажили у вантажівку товар в Одесі, а трьох ухилянтів сховали під тентовим накриттям позаду кабіни.

У прикордонному селі автомобіль зупинили. Під час обшуку правоохоронці вилучили фуру, мобільні телефони, документи на вантаж, а також 5 тис. доларів, 500 євро та 10 тисяч гривень готівкою.

Пособникам повідомлено про підозру за ст. 332 КК України. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 757 тисяч гривень.

Щодо трьох «клієнтів» складено протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прикордонники Державна прикордонна служба мобілізація перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Друкувати повістки зможуть обласні ТЦК – Кабмін прийняв постанову

Уряд вирішив прискорити процеси друку повісток.

Відомості про обʼєкти, що мають стосунок до оборони, пропонують не вносити до електронної системи у сфері будівництва

Документи щодо послуг у сфері будівництва будуть подаватися у паперовій формі.

Михайло Федоров пообіцяв, що система онлайн-моніторингу грального бізнесу запрацює у 2025 році, а у ТСК заявили про втрати бюджету у 30 млрд грн через її відсутність

Без системи онлайн-моніторингу грального бізнесу Податкова служба не може довести, що виплачувались саме виграші, а не повернення депозиту – Гетманцев.

Прокурорам окружної прокуратури підвищать посадовий оклад з 40 тисяч грн до 52,5 тисяч грн — закон

Посадовий оклад в окружній прокуратурі пропонується встановити на рівні 52 550 грн –зміни до закону про бюджет на 2025 рік спрямовані на підпис Президенту.

Надзвичайним і Повноважним Послам, які не підлягають призову, заборонили виїжджати за кордон після припинення дипломатичної служби

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону, якими військовозобов’язаним особам, що мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу, заборонили виїжджати за кордон.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду