За экс-главу МСЭК Хмельниччины Крупу не внесли 20 миллионов гривен залога

14:37, 10 сентября 2025
За бывшую руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу не внесли залог в размере 20 миллионов гривен.
Фото: ye.ua
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВАКС изменил меру пресечения для экс-главы МСЭК Хмельниччины Татьяны Крупы: вместо СИЗО — залог в 20 млн гривен.

9 сентября истек пятилетний срок, в течение которого за нее должны были внести 20 миллионов гривен залога — новая мера пресечения после 11 месяцев пребывания под стражей.

Пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии «Суспільному» сообщила, что за бывшую главу Хмельницкой областной МСЭК не внесли 20 миллионов гривен залога.

В комментарии «Суспільному» пресс-секретарь САП Ольга Постолюк рассказала, что в ведомстве примут решение относительно дальнейших действий после изучения полного текста решения о мере пресечения и выяснения всех обстоятельств.

Согласно определению суда, залог за Татьяну Крупу могут внести после окончания пятилетнего срока, пока суд не изберет другую меру пресечения.

Напомним, Татьяна Крупа в октябре прошлого года была задержана по подозрению в незаконном обогащении.

В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиямии фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

