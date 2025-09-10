За ексочільницю МСЕК Хмельниччини Крупу не внесли 20 мільйонів гривень застави

За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 млн грн.

Фото: ye.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВАКС змінив запобіжний захід ексголові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі: замість СІЗО – застава у 20 млн гривень.

9 вересня збіг п'ятиденний термін, упродовж якого за неї мали внести 20 мільйонів гривень застави — новий запобіжний захід після 11 місяців перебування під вартою.

Речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі «Суспільному» повідомила, що за колишню голову Хмельницької обласної МСЕК не внесли 20 мільйонів гривень застави.

У коментарі Суспільному речниця САП Ольга Постолюк розповіла, у відомстві ухвалять рішення щодо подальших дій після вивчення повного тексту рішення щодо запобіжного заходу й зʼясування всіх обставин.

Згідно з ухвалою суду, заставу за Тетяну Крупу можуть внести після закінчення п'ятиденного терміну, доки суд не обере інший запобіжний захід.

Нагадаємо, Тетяну Крупу в жовтні минулого року затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.