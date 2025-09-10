Практика судов
Оружие, из которого убили Андрея Парубия, пока не найдено — прокуратура

16:08, 10 сентября 2025
В настоящее время правоохранители продолжают поиски оружия, из которого был убит Андрей Парубий.
В сети начала распространяться информация о якобы найденном пистолете, из которого было совершено убийство Андрея Парубия.

В связи с этим Львовская областная прокуратура выступила с заявлением. В ведомстве подчеркнули, что оружие, из которого было совершено убийство народного депутата Украины, пока не найдено, поиски продолжаются.

В прокуратуре напомнили: 30 августа 52-летний львовянин произвел восемь выстрелов в политика, в результате чего потерпевший погиб на месте.

Подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Добавим, что перед началом судебного заседания мужчина заявил, что убийство было его личной «местой украинским властям».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители задержали подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея ПарубияПозже задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении.

В СБУ заявили, что имеющаяся информация свидетельствует о «российском следе» в убийстве Андрея Парубия.

