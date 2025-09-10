Зброю, з якої вбили Андрія Парубія, наразі не знайдено — прокуратура

Наразі правоохоронці продовжують пошуки зброї, з якої вбили Андрія Парубія.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У мережі почала поширюватися інформація щодо нібито знайденого пістолета, з якого було вбито Андрія Парубія.

У зв’язку з цим Львівська обласна прокуратура виступила з заявою. У відомстві підкреслили, що зброю, з якої скоєно вбивство народного депутата України, наразі не знайдено, пошуки тривають.

У прокуратурі нагадали, 30 серпня 52-річний львів’янин здійснив вісім пострілів у політика, внаслідок чого потерпілий загинув на місці.

Як відомо, підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Додамо, що перед початком судового засідання чоловік заявив, що вбивство було його особистою «помстою українській владі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Згодом затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

У СБУ заявили, що наявна інформація свідчить про «російський слід» у вбивстві Андрія Парубія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.