НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: инфляция замедляется, но риски сохраняются

Нацбанк прогнозирует возможное снижение учетной ставки в IV квартале 2025 года, но предостерегает: все будет зависеть от инфляционных рисков.

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, чтобы поддержать стабильность валютного рынка, контроль инфляционных ожиданий и приближение инфляции к целевому показателю в 5%.

Почему такое решение?

Инфляция замедляется: в августе годовые темпы роста цен снизились до 13,2%, что быстрее прогноза НБУ. Базовая инфляция составила 11,4%.

Ожидания улучшаются: домохозяйства и финансовые аналитики настроены более оптимистично, хотя общий уровень ожиданий все еще двузначный.

Международная помощь стабильна: с начала года Украина получила более 30 млрд долл. США финансовой поддержки, что позволяет удерживать резервы и финансировать бюджет.

Растет доверие к гривне: население активно инвестирует в срочные депозиты и ОВГЗ, спрос на валюту остается умеренным.

Главный риск — война: активные обстрелы и разрушения могут ослабить экономику и увеличить потребность в бюджетных расходах, в частности на оборону.

Что дальше?

В прогнозе НБУ предусмотрено начало снижения учетной ставки в IV квартале 2025 года. Однако регулятор предупреждает: если инфляционные риски усилятся, снижение ставки могут отложить или даже принять дополнительные меры для сдерживания цен.

