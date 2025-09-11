НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%: інфляція сповільнюється, але ризики зберігаються

14:24, 11 вересня 2025
Нацбанк прогнозує можливе зниження облікової ставки у IV кварталі 2025 року, але застерігає: все залежатиме від інфляційних ризиків.
Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, аби підтримати стабільність валютного ринку, контроль інфляційних очікувань та наближення інфляції до цільового показника у 5%.
Чому таке рішення?
- Інфляція сповільнюється: у серпні річні темпи зростання цін знизилися до 13,2%, що швидше за прогноз НБУ. Базова інфляція становила 11,4%.
- Очікування поліпшуються: домогосподарства та фінансові аналітики налаштовані оптимістичніше, хоча загальний рівень очікувань ще двозначний.
- Міжнародна допомога стабільна: з початку року Україна отримала понад 30 млрд дол. США фінансової підтримки, що дозволяє утримувати резерви та фінансувати бюджет.
- Зростає довіра до гривні: населення активно інвестує у строкові депозити та ОВДП, попит на валюту залишається помірним.
- Головний ризик — війна: активні обстріли й руйнування можуть послабити економіку та збільшити потребу в бюджетних витратах, зокрема на оборону.
Що далі?
У прогнозі НБУ передбачено початок зниження облікової ставки у IV кварталі 2025 року. Однак регулятор застерігає: якщо інфляційні ризики посиляться, зниження ставки можуть відкласти або навіть вжити додаткових заходів для стримування цін.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.