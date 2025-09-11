НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%: інфляція сповільнюється, але ризики зберігаються

Нацбанк прогнозує можливе зниження облікової ставки у IV кварталі 2025 року, але застерігає: все залежатиме від інфляційних ризиків.

Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, аби підтримати стабільність валютного ринку, контроль інфляційних очікувань та наближення інфляції до цільового показника у 5%.

Чому таке рішення?

Інфляція сповільнюється : у серпні річні темпи зростання цін знизилися до 13,2% , що швидше за прогноз НБУ. Базова інфляція становила 11,4% .

: у серпні річні темпи зростання цін знизилися до , що швидше за прогноз НБУ. Базова інфляція становила . Очікування поліпшуються : домогосподарства та фінансові аналітики налаштовані оптимістичніше, хоча загальний рівень очікувань ще двозначний.

: домогосподарства та фінансові аналітики налаштовані оптимістичніше, хоча загальний рівень очікувань ще двозначний. Міжнародна допомога стабільна : з початку року Україна отримала понад 30 млрд дол. США фінансової підтримки, що дозволяє утримувати резерви та фінансувати бюджет.

: з початку року Україна отримала понад фінансової підтримки, що дозволяє утримувати резерви та фінансувати бюджет. Зростає довіра до гривні : населення активно інвестує у строкові депозити та ОВДП, попит на валюту залишається помірним.

: населення активно інвестує у строкові депозити та ОВДП, попит на валюту залишається помірним. Головний ризик — війна: активні обстріли й руйнування можуть послабити економіку та збільшити потребу в бюджетних витратах, зокрема на оборону.

Що далі?

У прогнозі НБУ передбачено початок зниження облікової ставки у IV кварталі 2025 року. Однак регулятор застерігає: якщо інфляційні ризики посиляться, зниження ставки можуть відкласти або навіть вжити додаткових заходів для стримування цін.

