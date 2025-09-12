Укрзализныця запускает дополнительные поезда на осень на популярных направлениях

Укрзализныця объявила о назначении дополнительных поездов на популярных маршрутах в сентябре, чтобы удовлетворить растущий спрос пассажиров. Об этом сообщили в УЗ.
Расписание дополнительных поездов
Поезда на этих маршрутах будут курсировать с купейными вагонами, адаптированными для дневных поездок в сидячем формате. Укрзализныця рекомендует пассажирам внимательно выбирать места при покупке билетов: нечетные номера соответствуют местам у окна, четные – ближе к проходу.
Актуальное расписание с датами, периодичностью курсирования и промежуточными остановками доступно на сайте Укрзализныци в разделе «Расписание движения назначенных пассажирских поездов». Билеты можно приобрести через мобильное приложение Укрзализныци, на сайте или в кассах вокзалов.
