Укрзализныця запускает дополнительные поезда на осень на популярных направлениях

07:36, 12 сентября 2025
Новые рейсы соединят Киев, Львов и Одессу в сентябре.
Укрзализныця объявила о назначении дополнительных поездов на популярных маршрутах в сентябре, чтобы удовлетворить растущий спрос пассажиров. Об этом сообщили в УЗ.

Расписание дополнительных поездов

  • № 168/167 Львов – Одесса: отправление из Львова и Одессы 14 и 21 сентября.
  • № 243/244 Киев – Львов: отправление из Киева и Львова 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября.
  • № 289/290 Киев – Львов: отправление из Киева и Львова 28 сентября.

Поезда на этих маршрутах будут курсировать с купейными вагонами, адаптированными для дневных поездок в сидячем формате. Укрзализныця рекомендует пассажирам внимательно выбирать места при покупке билетов: нечетные номера соответствуют местам у окна, четные – ближе к проходу.

Актуальное расписание с датами, периодичностью курсирования и промежуточными остановками доступно на сайте Укрзализныци в разделе «Расписание движения назначенных пассажирских поездов». Билеты можно приобрести через мобильное приложение Укрзализныци, на сайте или в кассах вокзалов.

