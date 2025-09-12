Укрзалізниця запускає додаткові поїзди на осінь на популярних напрямках

Укрзалізниця оголосила про призначення додаткових поїздів на популярних маршрутах у вересні, щоб задовольнити зростаючий попит пасажирів. Про це повідомили в УЗ.
Розклад додаткових поїздів
Поїзди на цих маршрутах курсуватимуть із купейними вагонами, адаптованими для денних поїздок у сидячому форматі. Укрзалізниця рекомендує пасажирам уважно обирати місця під час купівлі квитків: непарні номери відповідають місцям біля вікна, парні – ближче до проходу.
Актуальний розклад із датами, періодичністю курсування та проміжними зупинками доступний на сайті Укрзалізниці у розділі «Розклад руху призначених пасажирських поїздів». Квитки можна придбати через мобільний застосунок Укрзалізниці, на сайті або в касах вокзалів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.