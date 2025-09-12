Укрзалізниця запускає додаткові поїзди на осінь на популярних напрямках

Нові рейси з’єднають Київ, Львів та Одесу у вересні.

Укрзалізниця оголосила про призначення додаткових поїздів на популярних маршрутах у вересні, щоб задовольнити зростаючий попит пасажирів. Про це повідомили в УЗ.

Розклад додаткових поїздів

№ 168/167 Львів – Одеса : відправлення зі Львова та Одеси 14 та 21 вересня.

: відправлення зі Львова та Одеси 14 та 21 вересня. № 243/244 Київ – Львів : відправлення з Києва та Львова 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня.

: відправлення з Києва та Львова 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня. № 289/290 Київ – Львів: відправлення з Києва та Львова 28 вересня.

Поїзди на цих маршрутах курсуватимуть із купейними вагонами, адаптованими для денних поїздок у сидячому форматі. Укрзалізниця рекомендує пасажирам уважно обирати місця під час купівлі квитків: непарні номери відповідають місцям біля вікна, парні – ближче до проходу.

Актуальний розклад із датами, періодичністю курсування та проміжними зупинками доступний на сайті Укрзалізниці у розділі «Розклад руху призначених пасажирських поїздів». Квитки можна придбати через мобільний застосунок Укрзалізниці, на сайті або в касах вокзалів.

