За экс-главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу внесли залог 20 млн грн — САП

19:11, 11 сентября 2025
В САП сообщили, что сторона защитник Крупы предоставила подтверждение о внесении залога в полном объеме.
За бывшего главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу внесли залог 20 млн грн, сообщили в САП.

Там отметили, что 2 сентября прокурор обратился в суд с ходатайством о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей Крупы.

4 сентября, заслушав доводы сторон, следователь судья ВАКС частично удовлетворил указанное ходатайство.

Суд заменил меру пресечения по содержанию под стражей на залог в 20 млн грн и возложил на лицо соответствующие процессуальные обязанности, в том числе сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля.

"Обращаем внимание на то, что пока не установлены обстоятельства, подтверждающие нарушение подозреваемой указанных обязанностей", - сообщили в САП.

Как сообщается, защита Татьяны Крупы предоставила подтверждающие документы о внесении в полном объеме залога.

Напомним, Татьяна Крупа в октябре прошлого года была задержана по подозрению в незаконном обогащении.

В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиямии фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

