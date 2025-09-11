За ексголову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу внесли заставу 20 млн грн — САП

У САП повідомили, що сторона захистк Крупи надала підтвердження про внесення застави у повному обсязі.

За колишню голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу внесли заставу 20 млн грн, повідомили у САП.

Там зазначили, що 2 вересня прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Крупи.

4 вересня, заслухавши доводи сторін, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив зазначене клопотання.

Суд замінив запобіжний захід із тримання під вартою на заставу у 20 млн грн та поклав на особу відповідні процесуальні обов’язки, у тому числі здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також носити електронний засіб контролю.

"Звертаємо увагу на те, що наразі не встановлено обставин, які підтверджують порушення підозрюваною зазначених обов’язків", - повідомили у САП.

Зазначається, що захист Тетяни Крупи надав підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави.

Нагадаємо, Тетяну Крупу в жовтні минулого року затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

