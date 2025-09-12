Отец Ирины Заруцкой, которую жестоко убили в США, не смог попасть на похороны дочери из-за ограничений на выезд

Из-за правил, ограничивающих мужчинам призывного возраста выезд за границу, отец не смог присутствовать на похоронах дочери.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Северной Каролине состоялись похороны 20-летней украинki Ирины Заруцкой, которая стала жертвой жестокого нападения в поезде. На церемонии не смог присутствовать ее отец — Станислав Заруцкий, оставшийся в Украине из-за ограничений на выезд для мужчин призывного возраста, пишет Daily Mail.

Ирину, которая три года назад вместе с матерью, братьями и сестрой переехала в США, смертельно ранил ножом в пригородном поезде мужчина. Убийство попало на камеры видеонаблюдения и вызвало широкий резонанс в США. Президент Дональд Трамп назвал трагедию «ужасной» и заявил, что Национальная гвардия может быть привлечена для обеспечения безопасности в городе. Он также призвал к смертной казни для нападавшего.

В СМИ пишут, что отец Станислав Заруцкий был «опустошен» из-за невозможности отдать последнюю дань уважения своей прекрасной дочери, которую жестоко убили.

Отметим, что американский миллиардер Илон Маск пообещал пожертвовать 1 млн долларов на создание муралов с изображением девушки.

Инициатива принадлежит гендиректору компании Intercom Эогану Маккейбу, который заявил о готовности выделить 500 тыс. долларов на артпроект. Маск поддержал идею, ответив в соцсети X: «Я внесу 1 миллион долларов».

Добавим, министерство юстиции предъявило обвинение 34-летнему Декарлосу Брауну по делу о резонансном убийстве 23-летней девушки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.