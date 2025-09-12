Практика судів
  1. В Україні

Батько Ірини Заруцької, яку жорстоко вбили у США, не зміг потрапити на похорон доньки через обмеження на виїзд

12:06, 12 вересня 2025
Через правила, що обмежують чоловікам призовного віку виїзд за кордон, батько не зміг бути присутнім на похороні доньки.
Батько Ірини Заруцької, яку жорстоко вбили у США, не зміг потрапити на похорон доньки через обмеження на виїзд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Північній Кароліні відбувся похорон 20-річної українки Ірини Заруцької, яка стала жертвою жорстокого нападу в потязі. На церемонії не зміг бути присутнім її батько — Станіслав Заруцький, який залишився в Україні через обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку, пише Daily Mail.

Ірину, яка три роки тому разом із матір’ю та братами й сестрою переїхала до США, смертельно поранив ножем у приміському потязі чоловік. Вбивство потрапило на камери відеоспостереження та викликало широкий резонанс у США. Президент Дональд Трамп назвав трагедію «жахливою» й заявив, що Національна гвардія може бути залучена для безпеки у місті. Він також закликав до смертної кари для нападника.

У ЗМІ пишуть, що батько Станіслав Заруцький, був «спустошений» через неможливість віддати останню шану своїй прекрасній дочці, яку жорстоко вбили.

Зазначимо, що американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв пожертвувати 1 млн доларів на створення муралів із зображенням дівчини.

Ініціатива належить гендиректору компанії Intercom Еогану Маккейбу, який заявив про готовність виділити 500 тис. доларів на артпроєкт. Маск підтримав ідею, відповівши у соцмережі X: «Я внесу 1 мільйон доларів».

Додамо, міністерство юстиції висунуло звинувачення 34-річному Декарлосу Брауну у справі про резонансне вбивство 23-річної дівчини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

вбивство США воєнний стан перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна буде просити тимчасово відтермінувати або зменшити свої внески до бюджету ЄС у разі вступу — Роксолана Підласа

У Верховній Раді пояснили, що Україна повинна буде робити свій внесок у бюджет ЄС після вступу, але проситиме його відтермінувати чи зменшити.

Пленум Верховного Суду ухвалив рішення щодо законопроектів про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів суддів

Обидва законопроекти запроваджують залежність від Кабміну, адже розмір орудної величини для розрахунку окладів суддів буде встановлюватися за поданням уряду щорічно в бюджеті – Пленум ВС рекомендував законодавцю врахувати його зауваження.

Учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку — комітет погодив законопроект

Комітет з нацбезпеки вказав, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.

Державна судова адміністрація перевірить усіх військовозобов’язаних в апаратах судів та ситуацію з їх «бронюванням»

Перевірка військовозобов’язаних в судах та в органах судової влади триватиме з вересня по грудень.

Продовження обмеження розміру суддівської винагороди є неприпустимим і становить загрозу для ефективного функціонування судів та Вищого антикорупційного суду — ВАКС

Вищий антикорупційний суд «повстав» проти розрахунку посадового окладу суддів з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні – це не відповідає фінансовим реаліям сьогодення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду