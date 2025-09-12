Батько Ірини Заруцької, яку жорстоко вбили у США, не зміг потрапити на похорон доньки через обмеження на виїзд

Через правила, що обмежують чоловікам призовного віку виїзд за кордон, батько не зміг бути присутнім на похороні доньки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Північній Кароліні відбувся похорон 20-річної українки Ірини Заруцької, яка стала жертвою жорстокого нападу в потязі. На церемонії не зміг бути присутнім її батько — Станіслав Заруцький, який залишився в Україні через обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку, пише Daily Mail.

Ірину, яка три роки тому разом із матір’ю та братами й сестрою переїхала до США, смертельно поранив ножем у приміському потязі чоловік. Вбивство потрапило на камери відеоспостереження та викликало широкий резонанс у США. Президент Дональд Трамп назвав трагедію «жахливою» й заявив, що Національна гвардія може бути залучена для безпеки у місті. Він також закликав до смертної кари для нападника.

У ЗМІ пишуть, що батько Станіслав Заруцький, був «спустошений» через неможливість віддати останню шану своїй прекрасній дочці, яку жорстоко вбили.

Зазначимо, що американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв пожертвувати 1 млн доларів на створення муралів із зображенням дівчини.

Ініціатива належить гендиректору компанії Intercom Еогану Маккейбу, який заявив про готовність виділити 500 тис. доларів на артпроєкт. Маск підтримав ідею, відповівши у соцмережі X: «Я внесу 1 мільйон доларів».

Додамо, міністерство юстиції висунуло звинувачення 34-річному Декарлосу Брауну у справі про резонансне вбивство 23-річної дівчини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.