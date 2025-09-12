Стало известно, где будут проходить совместные учения Украины и Польши по противодействию дронам

Минобороны Польши сообщило, что сейчас украинские и польские специалисты обсуждают расширение сотрудничества в сфере беспилотных и противодроновых систем.

Как известно, Президент Владимир Зеленский во время разговора с премьером Польши Дональдом Туском обсудил случай нарушения польского воздушного пространства российскими шахедами и предложил поделиться украинским опытом и провести совместные учения по сбитию дронов.

Минобороны Польши подтвердило, что между специалистами обеих стран ведутся переговоры по углубленному сотрудничеству в сфере беспилотных и противодроновых систем.

Отмечается, что совместные с Украиной учения по противодействию беспилотникам будут проходить исключительно на польской территории.

"В связи с вопросами о месте проведения запланированных учений по дронам и сотрудничеству между экспертами из Польши и Украины сообщаем, что в настоящее время продолжаются углубленные переговоры между специалистами обеих стран по расширенному сотрудничеству в области дроновых и противодроновых систем. Все эти мероприятия должны проходить на территории Польши.", - сообщили в Минобороны Польши.

Напомним, что в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд шахедов пересекли границу с Польшей.

В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициировании консультаций.

