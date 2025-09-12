Стало відомо, де проходитимуть спільні навчання України та Польщі з протидії дронам

Міноборони Польщі повідомило, що зараз українські та польські фахівці обговорюють розширення співпраці у сфері безпілотних та протидронових систем.

Фото: Dariusz Stefaniuk via REUTERS

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Президент Володимир Зеленський під час розмови з прем’єром Польщі Дональдом Туском обговорив випадок порушення польського повітряного простору російськими шахедами та запропонував поділитися українським досвідом і провести спільні навчання зі збиття дронів.

Міноборони Польщі підтвердило, що наразі між фахівцями обох країн ведуться переговори щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотних та протидронових систем.

Зазначається, що спільні з Україною навчання з протидії безпілотникам відбуватимуться виключно на польській території.

"У зв’язку з питаннями щодо місця проведення запланованих навчань з дронів і співпраці між експертами з Польщі та України повідомляємо, що наразі тривають поглиблені переговори між фахівцями обох країн щодо розширеної співпраці в галузі дронових і протидронових систем. Усі ці заходи мають відбуватися на території Польщі.і", - повідомили у Міноборони Польщі.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.