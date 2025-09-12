Практика судов
Суд продлил меру пресечения высокопоставленному сотруднику НАБУ Руслану Магомедрасулову

14:55, 12 сентября 2025
Суд оставил высокопоставленного сотрудника НАБУ Руслана Магомедрасулова под стражей до 21 октября.
Фото: suspilne.media
Сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины Руслану Магомедрасулову продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 21 октября. Об этом сообщило «Суспильне».

«На этом настаивали прокуроры: они считают, что он может скрываться от следствия, выехать за границу, влиять или оказывать давление на свидетелей», — заявили в издании.

Защита возражает относительно таких рисков и считает дело давлением и «атакой на НАБУ».

Напомним, что Руслана и его отца Сентября Магомедрасуловых обвиняют в незаконном бизнесе с РФ.

Ранее СБУ обнародовала новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магомедрасулова, подозреваемого в торговле с РФ.

