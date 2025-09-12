Суд продовжив запобіжний захід високопосадовцю НАБУ Руслану Магомедрасулову

Суд залишив високопосадовця НАБУ Руслана Магомедрасулова під вартою до 21 жовтня.

Фото: suspilne.media

Посадовцю Національного антикорупційного бюро України Руслану Магомедрасулову продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 21 жовтня. Про це повідомило «Суспільне».

«На цьому наполягали прокурори: вони вважають, що він може переховуватися від слідства, виїхати за кордон, впливати чи тиснути на свідків», - заявили у виданні.

Захист заперечує такі ризики та вважає справу тиском і «атакою на НАБУ».

Нагадаємо, що Руслана та його батька Сентября Магомедрасулових обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ та продажу технічної коноплі до Дагестану.

Раніше СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магомедрасулова, який підозрюється в торгівлі з РФ.

