В рамках программы 18-24 впервые военные контракты подписали женщины

Фото: коммуникационное подразделение 92 ОШБр им. Ивана Сирка

В 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирка впервые подписали контракт по программе «18-24» девушки. Они будут проходить службу на должностях операторов беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, это уже седьмой набор по программе «18-24».

Новые контрактники приняли присягу на верность украинскому народу.

Напомним, что на базе контракта «18-24» в ближайшее время могут появиться предложения для других возрастных категорий, а также для уже мобилизованных военнослужащих в рядах ВСУ, а Минобороны и Генштаб готовят изменения в мобилизации.

