FAA требует от Boeing $3,1 млн штрафа за многочисленные нарушения безопасности, среди которых инцидент с взрывом дверной панели на Boeing 737 Max 9 в январе 2024 года.

Поврежденная часть Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines Источник фото: AP

Федеральная авиационная администрация США (FAA) требует от компании Boeing штраф в размере $3,1 млн за многочисленные нарушения системы безопасности. Среди них — инцидент в январе 2024 года, когда на самолете Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 во время полета взорвалась панель аварийного выхода. Об этом пишет AP.

Инцидент с дверной заглушкой

Проблема произошла вскоре после взлета из Портленда (Орегон). Панель, закрывавшая аварийный выход, отлетела, создав серьезную угрозу для 171 пассажира и 6 членов экипажа. К счастью, пилотам удалось безопасно посадить самолет. Жертв не было.

Расследование NTSB длилось 17 месяцев и пришло к выводу, что взрыв дверной заглушки стал следствием недостатков в производстве и контроле качества Boeing, а также неэффективных проверок со стороны самой FAA.

Масштабные нарушения

Регулятор также зафиксировал сотни случаев несоответствия стандартам качества на заводах Boeing в Рентоне (штат Вашингтон) и на предприятии подрядчика Spirit AeroSystems в Канзасе. В частности, было выявлено давление на сотрудника подразделения ODA, чтобы он одобрил самолет 737 Max, несмотря на несоответствие стандартам, для соблюдения графика поставок.

Boeing имеет 30 дней, чтобы ответить на претензии FAA.

Позиция компании

В компании заявили, что рассматривают предложенный штраф и уже в прошлом году внедрили план усиления контроля безопасности и качества под надзором FAA.

«Мы сожалеем об инциденте с дверной заглушкой и продолжаем работать над укреплением нашей культуры безопасности и повышением ответственности в производстве», — отметили в Boeing.

Проблемы 737 Max и другие скандалы

Модель 737 Max неоднократно оказывалась в центре внимания из-за двух авиакатастроф 2018–2019 годов, в результате которых погибли 346 человек. В мае 2025 года Boeing достиг соглашения с Минюстом США, что позволило избежать уголовного преследования за введение в заблуждение регуляторов.

В июне компания снова оказалась в фокусе после катастрофы Boeing 787 авиакомпании Air India, в которой погибли как минимум 270 человек. Расследование еще не установило причину этой катастрофы, но пока не выявило никаких недостатков у модели, которая имеет прочную репутацию по части безопасности.

