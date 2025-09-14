Практика судів
FAA вимагає від Boeing $3,1 млн штрафу за численні порушення безпеки

13:18, 14 вересня 2025
FAA вимагає від Boeing $3,1 млн штрафу за численні порушення безпеки, серед яких інцидент із вибухом дверної панелі на Boeing 737 Max 9 у січні 2024 року.
FAA вимагає від Boeing $3,1 млн штрафу за численні порушення безпеки
Пошкоджена частина Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines Джерело фото: AP
Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) вимагає від компанії Boeing штраф на $3,1 млн за численні порушення системи безпеки. Серед них — інцидент у січні 2024 року, коли на літаку Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 під час польоту вибухнула панель аварійного виходу. Про це пише АР.

Інцидент із дверною пробкою

Проблема сталася невдовзі після зльоту з Портленда (Орегон). Панель, що закривала аварійний вихід, відлетіла, створивши серйозну загрозу для 171 пасажира та 6 членів екіпажу. На щастя, пілотам вдалося безпечно посадити літак. Жертв не було.

Розслідування NTSB тривало 17 місяців і дійшло висновку, що вибух дверної пробки став наслідком недоліків у виробництві та контролі якості Boeing, а також неефективних перевірок з боку самої FAA.

Масштабні порушення

Регулятор також зафіксував сотні випадків невідповідності стандартам якості на заводах Boeing у Рентоні (штат Вашингтон) та на підприємстві субпідрядника Spirit AeroSystems у Канзасі. Серед іншого виявлено тиск на співробітника підрозділу ODA, аби він схвалив літак 737 Max, незважаючи на невідповідність стандартам, для дотримання графіка поставок.

Boeing має 30 днів, щоб відповісти на претензії FAA.

Позиція компанії

У компанії заявили, що розглядають запропонований штраф і вже торік запровадили план посилення контролю безпеки та якості під наглядом FAA.
«Ми шкодуємо про інцидент із дверною пробкою і продовжуємо працювати над зміцненням нашої культури безпеки та підвищенням відповідальності у виробництві», — зазначили у Boeing.

Проблеми 737 Max та інші скандали

Модель 737 Max неодноразово ставала центром уваги через два авіакатастрофи 2018–2019 років, що забрали життя 346 людей. У травні 2025 року Boeing досяг угоди з Мін’юстом США, що дозволила уникнути кримінального переслідування за введення в оману регуляторів.

У червні компанія знову опинилася у фокусі після катастрофи Boeing 787 авіакомпанії Air India, у якій загинули щонайменше 270 людей. Розслідування ще не визначило причину цієї катастрофи, але наразі не було виявлено жодних недоліків у моделі, яка має міцну репутацію щодо безпеки.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
