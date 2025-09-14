Повреждение железнодорожной инфраструктуры в районе Боярки Киевской области — продолжается ликвидация и расследование

Спасатели и работники Укрзалізниці восстанавливают поврежденную инфраструктуру, причины инцидента выясняют правоохранители.

Ночью 14 сентября на железнодорожном перегоне между Бояркой и Васильковом в Киевской области произошел взрыв в вагоне поезда, в результате чего была повреждена инфраструктура. Пострадавших нет.

Спасатели и работники «Укрзалізниці» восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, причины инцидента выясняют правоохранительные органы.

По состоянию на 15:00 спасательные службы и «Укрзалізниця» продолжали ликвидацию последствий взрыва. Все поврежденные элементы подвижного состава уже убраны, взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки. Параллельно идет подготовка к замене поврежденных рельсов.

Изменения в движении поездов:

поезд, который находился непосредственно на месте взрыва, задержался сначала на 4 часа, сейчас задержка сокращена до одного часа;

28 поездов следуют измененными маршрутами, задержки составляют от 1,5 до 3 часов;

на направлении Киев–Фастов ограничено движение пригородных поездов, вместо этого запущены «челночные» рейсы Киев–Боярка и дополнительные автобусы, организованные Киевской ОВА.

Свириденко поблагодарила работников «Укрзалізниці» и ГСЧС за оперативную реакцию и работу, направленную на как можно более быстрое восстановление движения, в том числе к вечернему часовому пику пассажирских перевозок.

Как сообщили правоохранители, 13 сентября в 23:40 на спецлинию 102 поступило сообщение о взрывах на железнодорожной станции между Васильковом и Бояркой.

На месте происшествия предварительно установили, что взрыв произошел в грузовом вагоне, после чего возник пожар.

Следователи под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры квалифицировали инцидент по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Досудебное расследование продолжается.

В Генштабе отметили, что причины взрыва установит служебная проверка и дальнейшее расследование.

