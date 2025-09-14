Пошкодження залізничної інфраструктури в районі Боярки на Київщині — триває ліквідація та розслідування

Рятувальники і працівники Укрзалізниці відновлюють пошкоджену інфраструктуру, причини інциденту з’ясовують правоохоронці.

Вночі 14 вересня на залізничному перегоні між Бояркою та Васильковом у Київській області стався вибух у вагоні поїзда, внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру. Постраждалих немає.

Рятувальники і працівники «Укрзалізниці» відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, причини інциденту з’ясовують правоохоронні органи.

Станом на 15:00 рятувальні служби та Укрзалізниця продовжували ліквідацію наслідків вибуху. Усі пошкоджені елементи рухомого складу вже прибрали, вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Паралельно триває підготовка до заміни пошкоджених рейок.

Зміни в русі поїздів:

потяг, який опинився безпосередньо на місці вибуху, затримався спершу на 4 години, наразі затримка скорочена до однієї години;

28 потягів прямують зміненими маршрутами, затримки становлять від 1,5 до 3 годин;

на напрямку Київ–Фастів обмежено рух приміських поїздів, натомість запущено «човникові» рейси Київ–Боярка та додаткові автобуси, організовані Київською ОВА.

Свириденко подякувала працівникам Укрзалізниці та ДСНС за оперативну реакцію і роботу, спрямовану на якнайшвидше відновлення руху, зокрема до вечірнього пікового періоду пасажирських перевезень.

Як повідомили правоохоронці, 13 вересня о 23:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибухи на залізничній станції між Васильковом та Бояркою.

На місці події попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, після чого виникла пожежа.

Слідчі під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури кваліфікували інцидент за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту»).

Досудове розслідування триває.

У Генштабі зазначили, що причини вибуху встановить службова перевірка та подальше розслідування.

