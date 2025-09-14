Движение поездов между Васильковом и Бояркой полностью восстановлено после ночных взрывов в Киевской области

Вечерние пассажирские поезда уже возвращаются на свои маршруты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Железнодорожное движение на участке «Васильков-1 — Боярка» полностью восстановлено после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате ночных взрывов в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Ведомство указывает, что благодаря оперативной работе железнодорожников и ГСЧС все необходимые восстановительные работы были выполнены в рекордно короткие сроки.

Вечерние пассажирские поезда уже возвращаются на свои маршруты. Пока что на участке они будут двигаться с помощью тепловозов, так как восстановление контактной сети еще продолжается.

В «Укрзализныце» предупреждают, что возможны незначительные задержки рейсов, которые уже находятся в пути.

С завтрашнего дня пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений.

Как сообщили правоохранители, 13 сентября в 23:40 на спецлинию 102 поступило сообщение о взрывах на железнодорожной станции между Васильковом и Бояркой.

На месте происшествия предварительно установили, что взрыв произошел в грузовом вагоне, после чего возник пожар.

Следователи под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры квалифицировали инцидент по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Досудебное расследование продолжается.

В Генштабе отметили, что причины взрыва установит служебная проверка и дальнейшее расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.