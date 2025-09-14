Практика судов
  1. В Украине

Движение поездов между Васильковом и Бояркой полностью восстановлено после ночных взрывов в Киевской области

18:49, 14 сентября 2025
Вечерние пассажирские поезда уже возвращаются на свои маршруты.
Движение поездов между Васильковом и Бояркой полностью восстановлено после ночных взрывов в Киевской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Железнодорожное движение на участке «Васильков-1 — Боярка» полностью восстановлено после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате ночных взрывов в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Ведомство указывает, что благодаря оперативной работе железнодорожников и ГСЧС все необходимые восстановительные работы были выполнены в рекордно короткие сроки.

Вечерние пассажирские поезда уже возвращаются на свои маршруты. Пока что на участке они будут двигаться с помощью тепловозов, так как восстановление контактной сети еще продолжается.

В «Укрзализныце» предупреждают, что возможны незначительные задержки рейсов, которые уже находятся в пути.

С завтрашнего дня пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений.

Как сообщили правоохранители, 13 сентября в 23:40 на спецлинию 102 поступило сообщение о взрывах на железнодорожной станции между Васильковом и Бояркой.

На месте происшествия предварительно установили, что взрыв произошел в грузовом вагоне, после чего возник пожар.

Следователи под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры квалифицировали инцидент по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Досудебное расследование продолжается.

В Генштабе отметили, что причины взрыва установит служебная проверка и дальнейшее расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киевская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурсы на должности госслужбы планируют возобновить с 1 июня 2026 года — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает возобновление конкурсов на должности государственной службы, а также сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые лица были назначены в период действия военного положения без конкурса.

Прокурор, как и любой гражданин, может осуществлять видеозапись судебного заседания, даже если судья не предоставил на это согласие – КДКП

В конфликте между судом и прокурором, дисциплинарная комиссия прокуроров поддержала прокурора.

Продолжение ограничения размера судейского вознаграждения недопустимо и представляет угрозу для эффективного функционирования судов и Высшего антикоррупционного суда — ВАКС

Высший антикоррупционный суд «восстал» против расчета должностного оклада судей исходя из прожиточного минимума в 2 102 гривны – это не соответствует финансовым реалиям сегодняшнего дня.

Верховный Суд указал, когда земельный участок может быть принудительно отчужден в государственную или коммунальную собственность

Верховный Суд высказался по поводу отсутствия у органа местного самоуправления обязанности доказывать общественную необходимость отчуждения земельного участка под размещение объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Минфин предлагает выделить на ВСП в 2026 году 371 млн грн – в Высшем совете правосудия заявили, что в этой сумме не хватает еще 122 млн

В Высшем совете правосудия указали, что нужно дополнительно 38,8 млн грн на оплату труда, 6,6 млн – для обеспечения начислений на оплату труда и 62,4 млн грн – на расходы развития, в частности, капитальный ремонт.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду