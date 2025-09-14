Рух поїздів між Васильковом і Бояркою повністю відновлено після нічних вибухів на Київщині

Вечірні пасажирські поїзди вже повертаються на свої маршрути.

Залізничний рух на ділянці «Васильків-1 — Боярка» повністю відновлено після пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних вибухів на Київщині. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Відомство вказує, що завдяки оперативній роботі працівників залізниці та ДСНС усі необхідні відновлювальні роботи виконали у рекордно короткі терміни.

Вечірні пасажирські поїзди вже повертаються на свої маршрути. Поки що на ділянці вони рухатимуться за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває.

В «Укрзалізниці» попереджають, що можливі незначні затримки рейсів, які перебувають у дорозі.

Від завтра приміські поїзди між Києвом і Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень.

Як повідомили правоохоронці, 13 вересня о 23:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибухи на залізничній станції між Васильковом та Бояркою.

На місці події попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, після чого виникла пожежа.

Слідчі під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури кваліфікували інцидент за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту»).

Досудове розслідування триває.

У Генштабі зазначили, що причини вибуху встановить службова перевірка та подальше розслідування.

