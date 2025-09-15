Практика судов
Может ли работодатель уволить работника за «несоответствие» должности – разъяснение

20:50, 15 сентября 2025
Увольнение за несоответствие должности возможно, но только при определенных условиях, предусмотренных законодательством.
Работодатель действительно имеет право уволить работника из-за несоответствия занимаемой должности, однако такое решение возможно только при условиях, определенных законодательством. Об этом напомнили в Центрально-Западном межрегиональном управлении Госпродтруда.

Увольнение по этому основанию предусмотрено пунктом 2 части первой статьи 40 КЗоТ Украины. Речь идет о ситуациях, когда квалификация работника не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе.

Если несоответствие выявлено во время испытательного срока, работодатель может прекратить трудовые отношения, предупредив работника об этом письменно за три дня.

Продолжительность испытания обычно не превышает трех месяцев, а в случае согласования с профсоюзом — шести месяцев.

В то же время в Госпродтруде подчеркивают: если «несоответствие» не связано с недостаточной квалификацией, увольнение считается неправомерным.

При этом работодатель обязан письменно уведомить работника о причинах увольнения и указать соответствующий пункт КЗоТ.

