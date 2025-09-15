Чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді — роз’яснення

Звільнення за невідповідність посаді можливе, але тільки за певних умов, передбачених законодавством.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роботодавець дійсно має право звільнити працівника через невідповідність займаній посаді, однак таке рішення можливе лише за умов, визначених законодавством. Про це нагадали у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці.

Звільнення за цією підставою передбачене пунктом 2 частини першої статті 40 КЗпП України. Йдеться про ситуації, коли кваліфікація працівника не відповідає займаній посаді або роботі, яку він виконує.

Якщо невідповідність виявлена під час випробувального терміну, роботодавець може припинити трудові відносини, попередивши працівника про це письмово за три дні.

Тривалість випробування зазвичай не перевищує трьох місяців, а у разі погодження з профспілкою — шести місяців.

Водночас у Держпраці підкреслюють: якщо «невідповідність» не пов’язана з недостатньою кваліфікацією, звільнення вважається неправомірним.

При цьому роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про причини звільнення та зазначити відповідний пункт КЗпП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.