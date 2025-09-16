Будут проверять документы и могут ограничить проезд — во Львове СБУ проведет мероприятия по безопасности

СБУ будет проводить меры безопасности во Львове 16–18 сентября.

Фото иллюстративное, источник фото - СБУ

В течение 16–18 сентября СБУ проведет контрразведывательные (безопасностные) мероприятия во Львове. Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

К мероприятиям также будут привлечены Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия.

В СБУ подчеркнули, что целью мероприятий является предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии.

«Мероприятия будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения будут применяться ограничения прохода и проезда по улицам города, а также будет проводиться проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка. Одновременно будет осуществляться осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов», — заявили в СБУ.

Также спецслужба просит граждан с пониманием относиться к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе удостоверяющие личность документы и соблюдать режим комендантского часа.

