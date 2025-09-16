Перевірятимуть документи та можуть обмежити проїзд — у Львові СБУ проводитиме безпекові заходи

СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові 16-18 вересня.

Упродовж 16-18 вересня СБУ проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи у Львові. Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області.

До заходів також будуть залучені Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія.

У СБУ підкреслили, що метою безпекових заходів є запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

«Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення будуть застосовані обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також проводитиметься перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів», - заявили у СБУ.

Також спецслужба просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

