В Гоструда объяснили, можно ли предоставить неоплачиваемый отпуск во время войны продолжительностью более 90 дней

17:53, 17 сентября 2025
По просьбе работника во время военного положения работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока.
Во время военного положения в Украине работодатели и работники сталкиваются с новыми вызовами, в частности, по оформлению отпусков. Один из актуальных вопросов — можно предоставить неоплачиваемый отпуск во время войны продолжительностью более 90 дней.

В Гоструде отмечают, что в соответствии с частью 4 статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения работодатель по заявлению работника, выехавшего за пределы территории Украины или приобрел статус внутренне перемещенного лица, в обязательном порядке предоставляет ему отпуск без определенной нотариальной продолжительности.

Продление такого отпуска закон не предусматривает. Однако есть вариант, предусмотренный частью 3 упомянутой статьи: в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока.

Этот отпуск предоставляется с согласия сторон, то есть работодатель имеет право и отказать. В обоих случаях время пребывания в таком отпуске в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, не засчитывается.

Кто имеет право на неоплачиваемый отпуск в первый год работы?

В частности, в соответствии с пунктом 16 статьи 25 Закона Украины «Об отпусках», работникам, не использовавшим по предыдущему месту работы ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью или частично и получившие за них денежную компенсацию, по их желанию в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 24 календарных дней. отработают 6 месяцев.

Гоструда военное положение отпуск

