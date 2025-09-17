В Гоструда объяснили, можно ли предоставить неоплачиваемый отпуск во время войны продолжительностью более 90 дней

По просьбе работника во время военного положения работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время военного положения в Украине работодатели и работники сталкиваются с новыми вызовами, в частности, по оформлению отпусков. Один из актуальных вопросов — можно предоставить неоплачиваемый отпуск во время войны продолжительностью более 90 дней.

В Гоструде отмечают, что в соответствии с частью 4 статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения работодатель по заявлению работника, выехавшего за пределы территории Украины или приобрел статус внутренне перемещенного лица, в обязательном порядке предоставляет ему отпуск без определенной нотариальной продолжительности.

Продление такого отпуска закон не предусматривает. Однако есть вариант, предусмотренный частью 3 упомянутой статьи: в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока.

Этот отпуск предоставляется с согласия сторон, то есть работодатель имеет право и отказать. В обоих случаях время пребывания в таком отпуске в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, не засчитывается.

Кто имеет право на неоплачиваемый отпуск в первый год работы?

В частности, в соответствии с пунктом 16 статьи 25 Закона Украины «Об отпусках», работникам, не использовавшим по предыдущему месту работы ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью или частично и получившие за них денежную компенсацию, по их желанию в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 24 календарных дней. отработают 6 месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.