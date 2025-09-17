У Держпраці пояснили, чи можна надати неоплачувану відпустку під час війни тривалістю більше 90 днів

На прохання працівника під час воєнного стану роботодавець може надати відпустку без збереження заробітньої плати без обмеження строку.

Під час воєнного стану в Україні роботодавці та працівники стикаються з новими викликами, зокрема щодо оформлення відпусток. Одне з актуальних питань — чи можна надати неоплачувану відпустку під час війни тривалістю більше 90 днів.

У Держпраці зазначають, що відповідно до частини 4 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», в період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів.

Продовження такої відпустки закон не передбачає. Проте є варіант, передбачений частиною 3 згаданої статті: протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку.

Ця відпустка надається за згодою сторін, тобто роботодавець має право й відмовити. В обох випадках час перебування в такій відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується.

Хто має право на неоплачувану відпустку у перший рік роботи?

Зокрема, відповідно до пункту 16 статті 25 Закону України «Про відпустки», працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково й одержали за них грошову компенсацію, за їх бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до того, як вони безперервно відпрацюють 6 місяців.

