У Держпраці пояснили, чи можна надати неоплачувану відпустку під час війни тривалістю більше 90 днів

17:53, 17 вересня 2025
На прохання працівника під час воєнного стану роботодавець може надати відпустку без збереження заробітньої плати без обмеження строку.
Під час воєнного стану в Україні роботодавці та працівники стикаються з новими викликами, зокрема щодо оформлення відпусток. Одне з актуальних питань — чи можна надати неоплачувану відпустку під час війни тривалістю більше 90 днів.

У Держпраці зазначають, що відповідно до частини 4 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», в період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів.

Продовження такої відпустки закон не передбачає. Проте є варіант, передбачений частиною 3 згаданої статті: протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку.

Ця відпустка надається за згодою сторін, тобто роботодавець має право й відмовити. В обох випадках час перебування в такій відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується.

Хто має право на неоплачувану відпустку у перший рік роботи?

Зокрема, відповідно до пункту 16 статті 25 Закону України «Про відпустки», працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково й одержали за них грошову компенсацію, за їх бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до того, як вони безперервно відпрацюють 6 місяців.

