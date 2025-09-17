КСУ рассматривает дело относительно применения прожиточного минимума как расчетной величины для исчисления выплат

Практика судов
Оспариваемыми положениями Закона установлено, что минимальная зарплата после вступления в силу этого Закона не применяется как расчетная величина для определения должностных окладов и зарплаты работников и других выплат, кроме расчета ежегодного объема финансирования уставной деятельности политических партий.
Первый сенат КСУ 17 сентября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начал рассмотрение дела по конституционной жалобе Багинской Людмилы Ивановны. Об этом сообщил Конституционный Суд.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Петр Филюк изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявительницы. Судья сообщил, что Людмила Багинская обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины пункт 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 6 декабря 2016 года № 1774–VIII с изменениями (далее – Закон).

Оспариваемыми положениями Закона установлено, что минимальная заработная плата после вступления в силу этого Закона не применяется как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат, кроме расчета ежегодного объема финансирования уставной деятельности политических партий; до внесения изменений в законы Украины относительно неприменения минимальной заработной платы как расчетной величины она применяется в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, начиная с 1 января 2017 года.

То есть речь идет об изменении расчетной величины для разного рода выплат, в данном случае — для ежегодного начисления и выплаты пенсии неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения.

В конституционной жалобе Людмила Багинская просит проверить оспариваемые нормы Закона на соответствие статьям 1, 3, части 2 статьи 6, части 2 статьи 8, статье 16, части 2 статьи 19, статьям 21, 22, частям 1 и 2 статьи 24, частям 1 и 4 статьи 41, частям 1 и 3 статьи 46, части 1 статьи 50 Конституции Украины.

Судья-докладчик отметил, что в рассмотрении Конституционного Суда Украины находится ряд обращений с тем же предметом конституционного контроля.

Суд исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

