КСУ розглядає справу щодо застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини для обчислення виплат

15:28, 17 вересня 2025
Оспорюваними приписами Закону установлено, що мінімальна зарплата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та зарплати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій.
Фото: ccu.gov.ua
Перший сенат КСУ 17 вересня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Багінської Людмили Іванівни. Про це повідомив Конституційний Суд.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Петро Філюк виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявниці. Суддя повідомив, що Людмила Багінська звернулася до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на відповідність Конституції України пункт 3 розділу II „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ від 6 грудня 2016 року № 1774–VIII зі змінами (далі – Закон).

Оспорюваними приписами Закону установлено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій; до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року.

Тобто мова йде про зміну розрахункової величини для різного роду виплат, у даному випадку для щорічного нарахування та виплати пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення.

У конституційній скарзі Людмила Багінська просить перевірити оспорювані норми Закону на відповідність статтям 1, 3, частини 2 статті 6, частини 2 статті 8, статті 16, частини 2 статті 19, статтям 21, 22, частинам 1 та 2 статті 24, частинам 1 та 4 статті 41, частинам 1 та 3 статті 46, частини 1 статті 50 Конституції України.

Суддя-доповідач зазначив, що на розгляді Конституційного Суду України перебуває низка звернень з тим самим предметом конституційного контролю.

Суд дослідив матеріали справи і перейшов до закритої частини пленарного засідання.

