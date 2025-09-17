В Хмельницкой области судили мужчину, который распространял информацию о работе ТЦК

Мужчина в онлайн-сообществе сообщал о местонахождении и передвижении ТЦК.

В Хмельницкой области судили 32-летнего мужчину, который распространял информацию о местах передвижения военных ТЦК. Об этом сообщает областная прокуратура.

Житель города Красилов, по данным следствия, создал онлайн-сообщество, где размещал информацию о местонахождении и передвижении военнослужащих ТЦК и СП, проводящих мобилизационные мероприятия. Также призвал других участников делиться соответствующими данными.

Он приговорен к 5 годам лишения свободы с применением на 1 год 6 месяцев испытательного срока.

